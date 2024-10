Besondere Auktion in Norddeich: Strandkörbe fürs Zuhause Stand: 08.10.2024 09:42 Uhr Vor der Sturmflutsaison kommen die Strandkörbe an den Nordseestränden in die Winterlager. Vorher haben Interessierte die Gelegenheit, so ein Möbelstück günstig zu ersteigern.

Im ostfriesischen Norddeich (Landkreis Aurich) etwa stehen bei einer Auktion am 19. Oktober zwischen 60 und 70 aussortierte Strandkörbe zum Verkauf. Die weißen, blauen und grünen Norddeicher Körbe seien sehr beliebt, sagt Ilona Eilts vom Tourismusservice der Stadt Norden. Bei der letzten Auktion im Herbst 2023 versammelten sich rund 200 Interessenten - bis auf einen Korb seien alle verkauft worden. In Norddeich gibt es insgesamt 750 Strandkörbe. Spätestens mit Beginn der Sturmflutsaison im Oktober werden sie von den Stränden in die Winterquartiere geräumt und über den Winter für die kommende Saison aufbereitet. Jedes Jahr finden aber auch Dutzende Exemplare ihren Weg in Versteigerungen.

Zwischen 100 und 200 Euro pro Strandkorb

Manche Schnäppchenjäger nähmen für die jährlich stattfindenden Auktionen zum Teil weite Strecken auf sich. Viele kämen zum Teil extra aus Nordrhein-Westfalen zu der Versteigerung. In diesem Jahr findet die Auktion mitten in den NRW-Herbstferien statt. Vor dem Verkauf werden die Norddeicher Sitzmöbel in der betriebseigenen Strandkorbwerkstatt geprüft. Das Startgebot für die aussortierten Körbe liegt in der Regel bei 50 Euro. Meist wechseln die Körbe für 100 bis 200 Euro den Besitzer - damit sind die Strandkörbe deutlich preiswerter als Neuanschaffungen. Für den Abtransport müssten die Käufer selbst sorgen.

Versteigerungen auch in Schleswig-Holstein

In den kommenden Tagen können Nordseefans ausgemusterte Strandkörbe auch an der Westküste in Schleswig-Holstein ersteigern. Schon am Freitag (11. Oktober) werden in St. Peter-Ording und am Samstag (12. Oktober) in List auf Sylt wieder Dutzende Strandkörbe versteigert. Auf der ostfriesischen Insel Langeoog ist zudem eine Strandkorbversteigerung zum Jahresende am 30. Dezember geplant.