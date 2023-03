Berufungsprozess um Sabotage an Emder Feuerschiff beginnt Stand: 03.03.2023 09:02 Uhr Ein 46-jähriger Mann aus Emden muss sich heute vor dem Landgericht Aurich erneut wegen schwerer Sachbeschädigung an dem Museums-Feuerschiff "Amrumbank/Deutsche Bucht" verantworten.

Der Mann war bereits im Juni 2022 verurteilt worden. Das Amtsgericht Emden sah es damals als erwiesen an, dass der 46-Jährige im Juni 2021 in das Museumsschiff eingebrochen war und mit einer Bohrmaschine vier Löcher in den Rumpf gebohrt hatte. Etwa 20.000 Liter Wasser drangen daraufhin in das Schiff ein. Es entstand ein Sachschaden von 120.000 Euro.

Löcher in Emder Feuerschiff: Haftstrafe ohne Bewährung

Der Mann hatte die Tat damals gestanden. Das Gericht verurteilte ihn wegen Sachbeschädigung und Diebstahl zu einem Jahr und sieben Jahren Haft ohne Bewährung. Sein Anwalt hat Revision eingelegt. Für den Berufungsprozess vor dem Landgericht Aurich ist nur ein Verhandlungstag angesetzt.

