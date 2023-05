Stand: 17.05.2023 20:35 Uhr Berne: Unbekannte Person überfährt 81-Jährige und flüchtet

Am Mittwoch wurde eine 81-jährige Frau in Berne (Landkreis Wesermarsch) von dem Auto einer bislang unbekannten Person erfasst und dabei schwer verletzt. Laut Polizei fuhr ein grüner Pkw, möglicherweise eine Limousine, die Weserstraße in Richtung B212. In Höhe der Deichstraße habe die 81-jährige Anwohnerin während ihrer Gartenarbeit am Fahrbahnrand gekniet und wurde den Angaben zufolge von dem Pkw erfasst. Die Frau erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. Sie musste von einem Notarzt versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die unbekannte Person fuhr nach dem Unfall, ohne anzuhalten weiter. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zu dem grünen Pkw machen können, sich unter der Telefonnummer (04401) 935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.05.2023 | 07:30 Uhr