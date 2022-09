Berne: Razzia auf sichergestellter Oligarchen-Jacht "Dilbar" Stand: 27.09.2022 15:54 Uhr Ermittler haben die Luxus-Yacht des russischen Oligarchen Alischer Burchanowitsch Usmanow in einem Dock der Bremer Lürssen-Werft in Berne (Landkreis Wesermarsch) durchsucht.

Rund 60 Beamte waren im Einsatz, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt mitteilten. Die "Dilbar" war in der vergangenen Woche von Hamburg zur Lürssen-Werft verlegt worden. Die Ermittler werfen dem Oligarchen Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor. Er soll über ein Firmen-Netzwerk mehrstellige Millionenbeträge in Steuerparadiese verschoben haben. Die Gelder sollen aus Straftaten stammen.

VIDEO: Festgesetzte Luxus-Jacht "Dilbar" von Hamburg nach Bremen verlegt (21.09.2022) (1 Min)

"Dilbar" mehr als 500 Millionen Euro wert

Behörden hatten die Luxusjacht im April aufgrund von EU-Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine festgesetzt. Das Schiff soll einen Wert von 500 Millionen Euro haben. Bei seiner Fertigstellung sei es die teuerste Jacht der Welt gewesen. In der vergangenen Woche hatten Fahnder mehrere Villen im Nobel-Ferienort Rottach-Egern am bayerischen Tegernsee durchsucht. Auch sie sollen Usmanow gehören. Ein Sprecher bestreitet das.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.09.2022 | 15:00 Uhr