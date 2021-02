Stand: 17.02.2021 08:03 Uhr Berne: "Gorch Fock" glänzt mit weißem Anstrich

Nach fast anderthalb Jahren unter Planen ist das Segelschulschiff "Gorch Fock" erstmals wieder komplett zu sehen. Das Marineschiff liegt derzeit mit schneeweiß gestrichenen Rumpf in der der Lürssen-Werft in Berne (Landkreis Wesermarsch). In den kommenden Wochen soll die "Gorch Fock" wieder zu Wasser gelassen werden. Der genaue Termin ist aber noch unklar. Ende Mai soll die Marine ihren Traditionssegler zurückerhalten. Die mittlerweile fünfeinhalb Jahre dauernde Sanierung des Dreimasters hatte wegen der ausufernden Kosten für etliche Schlagzeilen gesorgt. Statt der ursprünglich geplanten zehn Millionen Euro werden diese mittlerweile mit rund 135 Millionen Euro beziffert.

lllegales Holz für "Gorch Fock?" Gerichte lehnen Baustopp ab Umweltschützer wollten wegen der Verwendung von Teakholz aus Myanmar einen sofortigen Baustopp erwirken. (04.12.2020)

