Stand: 21.12.2021 13:13 Uhr Berne: Autofahrer bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß von einem Auto mit einem Lkw ist am Dienstagmorgen bei Berne (Landkreis Wesermarsch) ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah der 55 Jahre alte Autofahrer ersten Erkenntnissen zufolge beim Abbiegen an einer Kreuzung den vorfahrtsberechtigten Lastwagen. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der 31 Jahre alte Lkw-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zu dem Unfall kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

