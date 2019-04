Stand: 07.04.2019 09:23 Uhr

Bericht: Reparatur der "Gorch Fock" verzögert sich

Die Reparaturarbeiten an der in Bremerhaven liegenden "Gorch Fock" kommen nach einem Bericht der "Welt am Sonntag" offenbar nur schleppend voran. Die Zeitung zitiert aus einem internen Schreiben der Experten-Gruppe, die von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) eingesetzt wurde. Darin heißt es, der Arbeitsfortschritt liege deutlich hinter dem erwarteten Stand zurück. Ob die "Gorch Fock" wie geplant bis Ende Juni wieder schwimmen kann, sei nicht sicher. Die Kosten für die Reparatur sind von ursprünglich zehn auf bis zu 135 Millionen Euro gestiegen. CSU-Chef Markus Söder sagte der "Bild am Sonntag", das Schulschiff sei ein Millionengrab. Man sollte daraus lieber ein schwimmendes Museum machen und stattdessen mit dem Geld moderne Ausrüstung wie Flugabwehrsysteme und Transporthubschrauber anschaffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.04.2019 | 09:00 Uhr