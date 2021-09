Stand: 07.09.2021 18:06 Uhr Bereits 65 Corona-Infektionen in Seniorenheim in Weyhe

In einer Senioreneinrichtung in Weyhe im Landkreis Diepholz sind zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Bis Dienstag waren in dem Heim 65 Menschen betroffen, teilte eine Mitarbeiterin des Landkreises auf Anfrage des NDR in Niedersachsen mit. Allein am Dienstag wurden demnach neun neue Fälle bestätigt. Warum das Heim so stark betroffen ist und wie der Gesundheitszustand der infizierten Seniorinnen und Senioren ist, konnte der Landkreis zunächst nicht beantworten. Die Einrichtung meldet seit etwa zwei Wochen fast täglich neue Corona-Infektionen.

