Stand: 08.10.2023 10:33 Uhr Bekifft und betrunken: 23-Jährige fährt mit Auto gegen Baum

Eine 23 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall in Leer in der Nacht zu Sonntag schwer verletzt worden. Die Leeranerin war nach Angaben der Polizei mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen, woraufhin das Auto frontal gegen einen Baum prallte. Ersthelfer kümmerten sich um die verletzte Frau, die anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Lebensgefahr habe nicht bestanden, die Frau sei ansprechbar gewesen, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Die 23-Jährige habe angegeben, Cannabis und Alkohol konsumiert zu haben. Auch die Beamten am Unfallort nahmen laut dem Sprecher Alkoholgeruch wahr. Der Fahrerin wurde Blut abgenommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen sie ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.10.2023 | 10:00 Uhr