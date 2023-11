Stand: 30.11.2023 11:42 Uhr Beißerei zwischen Hunden - Mops-Mischling wird eingeschläfert

Nach einer Beißerei zwischen zwei Hunden am Sonntag im Hasbruch bei Hude (Landkreis Oldenburg) musste ein Mops-Mischling eingeschläfert werden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 60-jährige Besitzer seinen Hund in einer Kurve kurz aus den Augen verloren. Als nächstes hat er demnach gesehen, wie ein größerer Hund - möglicherweise ein Mastiff - sich in seinen Mops verbissen hatte. Den Angaben zufolge gelang es dem 60-Jährigen nur mithilfe der beiden Verantwortlichen des anderen Hundes, die Tiere zu trennen. Der Halter brachte seinen Mops laut Polizei sofort in eine Tierklinik. Doch die Verletzungen waren so schwer, dass der Hund eingeschläfert wurde. Da die Beteiligten keine Personalien ausgetauscht haben, sucht die Polizei nun nach dem Halter des größeren Hundes. Zudem können sich Zeugen des Vorfalls unter der Telefonnummer (04408) 80 90 30 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.11.2023 | 09:30 Uhr