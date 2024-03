Stand: 27.03.2024 10:43 Uhr Beim Abbiegen Vorfahrt missachtet: 16.000 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Dienstagmittag hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 22-jähriger Autofahrer von der Elbinger Straße nach links in die Düsternortstraße abbiegen. Dabei habe er die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet, der von einem 78-jährigen Delmenhorster gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, aber beide Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit. Die Schäden an den Autos schätzen die Beamten auf rund 16.000 Euro.

