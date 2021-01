Stand: 13.01.2021 19:28 Uhr Bei der Meyer Werft stehen 1.800 Arbeitsplätze auf dem Spiel

Die Kreuzschiffahrt steckt in der Krise. Das trifft auch die Papenburger Meyer Werft hart. 2021 könnte es deshalb betriebsbedingte Kündigungen geben, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Wie es heißt, stehen 1.800 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Das teilte die Geschäftsführung am Mittwoch mit. Durch die Kreuzfahrt-Krise falle 40 Prozent weniger Arbeit an, so die Geschäftsführung. Bei der Werft und den betroffenen Tochterfirmen 4.500 Mitarbeiter beschäftigt. Der Schiffbauer will 2021 zwei Schiffe ausliefern. Betriebsratchef Nico Bloem sagte dem NDR Magazin "Hallo Niedersachsen", man werde sich das nicht gefallen lassen und um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Gewerkschaft und Betriebsrat kritisieren, dass die Werft weiterhin auf Werkvertragsarbeiter setzt, aber ein großer Teil der Stammbelegschaft entlassen werden soll.

VIDEO: Meyer Werft plant Entlassungen (1 Min)

