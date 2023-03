Stand: 12.03.2023 12:57 Uhr Bei Wendemanöver nicht auf Gegenverkehr geachtet - drei Verletzte

Bei einem Unfall in Delmenhorst sind am Samstag drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der Polizei zufolge hatte ein 20-jähriger Autofahrer beim Wenden auf einer Straße einen entgegenkommenden VW-Golf übersehen. Durch die folgende Kollision wurde der Golf auf einen Parkstreifen geschleudert, wo er mit einem dort abgestellten Auto zusammenstieß. Der Golf-Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer sowie der mutmaßliche Unfallverursacher erlitten leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe wird auf 45.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.03.2023 | 06:30 Uhr