Bei Übungsfahrt: Feuerwehr verunglückt mit Löschfahrzeug

In der Gemeinde Dornum (Landkreis Aurich) ist am Sonntagnachmittag ein Löschfahrzeug der Ortsfeuerwehr in einen Graben gerutscht. Ein neuer Feuerwehrkollege sollte auf der Landstraße zwischen Dornum und Neßmersiel eingewiesen werden, weil auf der Straße häufig Unfälle mit Lkw passieren, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Die beiden Feuerwehrleute gerieten während der Fahrt jedoch selbst mit dem 16 Tonnen schweren Löschfahrzeug auf den unbefestigten Seitenstreifen. Das Feuerwehrauto kippte daraufhin in den Graben. Beide Insassen blieben unverletzt. Das beschädigte Fahrzeug sei voraussichtlich zeitnah wieder einsatzbereit, so ein Sprecher. Der Brandschutz in Dornum sei weiterhin sichergestellt.

14.08.2023