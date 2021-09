Stand: 05.09.2021 12:54 Uhr Bei Rot-Signal über Gleise gefahren: Auto prallt gegen Zug

Zwischen Iserloy und Aschenstedt im Landkreis Oldenburg ist am Sonnabend ein Auto mit einem Personenzug zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wollte der 46-jährige Autofahrer am Abend trotz der auf Rot stehenden Signalanlage den unbeschrankten Bahnübergang überqueren. Dabei sei er nahezu ungebremst gegen die rechte Triebwagenseite einer den Bahnübergang passierenden Nordwestbahn gefahren. Sowohl der 46-Jährige als auch sein 37-jähriger Beifahrer konnten den Wagen eigenständig verlassen und zogen sich nur leichte Verletzungen zu. Am Auto entstand Totalschaden. Der Triebwagenführer wie auch die 20 Fahrgäste blieben unverletzt. Bis Mitternacht wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Den 46-Jährigen erwartet den Angaben zufolge ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

VIDEO: Aschenstedt: Auto stößt mit Nordwestbahn zusammen (1 Min)

