Stand: 04.08.2023 09:36 Uhr Bei Ausritt im Schlamm versunken: Feuerwehr rettet Pferd

In Harpstedt (Landkreis Oldenburg) hat die Feuerwehr ein Pferd gerettet, das in Matsch feststeckte. Eine Reiterin war den Angaben zufolge am Donnerstag mit ihrem Pferd im Wald unterwegs. Wegen des Regens seien die schmalen Wege allerdings so aufgeweicht gewesen, dass das Tier im Morast einsank und sich nicht mehr selbst befreien konnte. Die Feuerwehr befreite das Tier. Es blieb offenbar unverletzt, ebenso die Reiterin. Auch im Landkreis Aurich hat die Feuerwehr am Donnerstag ein Pferd gerettet. In Westerhusen hatte eine Frau zufällig gesehen, wie ein Pferd auf seiner Weide in einen Wassergraben gerutscht war. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute steckte das Pferd bereits bis zum Hals im Wasser. Die Feuerwehr und ein Landwirt zogen das Tier mit einem Traktor aus dem Graben. Das Pferd sei ebenfalls unverletzt geblieben.

VIDEO: Feuerwehr rettet Pferd in Harpstedt aus Morast (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.08.2023 | 07:30 Uhr