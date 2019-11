Stand: 02.11.2019 16:26 Uhr

Behörden warnen große Schiffe vor Wattenmeerküste

Aus der Havarie der "MSC Zoe" ziehen die Behörden in den Niederlanden erste Konsequenzen: Sie warnen vor Gefahren für große Schiffe in der Nähe der Wattenmeerküste. Nach Angaben des Untersuchungsrats für Sicherheitsfragen in Den Haag besteht das Risiko, dass große Schiffe den Meeresboden rammen könnten. Deshalb rät die niederländische Küstenwache Kapitänen dazu, die Nähe zur Wattenmeerküste bei schlechtem Wetter zu meiden. Das gilt für das sogenannte Verkehrstrennungsgebiet "Terschelling-Deutsche Bucht", das entlang der Linie der friesischen Inseln verläuft. Die Schiffe sollten dann besser eine andere Route nehmen, heißt es.

Videos 02:57 Hallo Niedersachsen "MSC Zoe": Wie geht die Container-Bergung voran? Hallo Niedersachsen Anfang Januar hatte die "MSC Zoe" 340 Container verloren, etwa 45 davon liegen noch irgendwo westlich von Borkum. Keine Spur gibt es bisher von zwei Gefahrgut-Containern. Video (02:57 min)

Abschlussbericht zur "MSC Zoe" 2020 fertig

Die Havarie der "MSC Zoe" wird derzeit untersucht. Ein Abschlussbericht soll im Frühjahr 2020 vorliegen. Das Containerschiff hatte Anfang Januar in stürmischer See mehr als 300 Container verloren. In den darauf folgenden Wochen wurde tonnenweise Plastikabfall an den ostfriesischen und niederländischen Inseln angeschwemmt. Auch Gefahrgut-Container waren über Bord gegangen.

