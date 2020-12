Stand: 22.12.2020 08:19 Uhr Behinderung auf A1 bei Oyten: Lkw liegt quer über Fahrbahn

Ein querliegender Lastwagen blockiert die A1 bei Oyten (Landkreis Verden) in Richtung Münster. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das Fahrzeug war am frühen Dienstagmorgen zwischen Oyten und dem Bremer Kreuz (Landkreis Verden) durch die Mittelschutzplanke gekracht und auf der Gegenfahrbahn zum Liegen gekommen, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Die Ursache für den Unfall sei unklar. In Richtung Hamburg ist die A1 nur einspurig befahrbar. Der Lkw werde derzeit geborgen.

