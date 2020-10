Beherbergungsverbot: Klagen über organisatorischen Aufwand Stand: 13.10.2020 06:58 Uhr Der Umgang mit dem Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten macht den sieben Ostfriesischen Inseln zu schaffen. Das Land aktualisiert die Liste täglich.

Es sei eine Katastrophe, alles erst kurzfristig regeln zu können, sagte der Inselbürgermeister von Spiekeroog Matthias Piszczan (CDU) NDR 1 Niedersachsen. Auch die Inselgemeinden Borkum, Norderney und Langeoog klagen über den hohen organisatorischen Aufwand, der durch das Beherbergungsverbot von Urlaubern aus Corona-Risikogebieten entstanden ist.

Morgens buchen, mittags stornieren

Grund ist die Vorgehensweise: Das Land veröffentlicht derzeit täglich auf seiner Internetseite eine Liste neuer Risikogebiete, nach der sich die Hoteliers und Ferienhauseigentümer richten müssen. Für Probleme sorgt, dass die Liste erst in den Mittagsstunden veröffentlicht wird. Wer morgens bucht, könnte am Mittag wieder stornieren müssen, wenn die Region als Risikogebiet eingestuft wurde. Das werfe sowohl bei den Gästen als auch bei den Hoteliers viele Fragen auf - zum Beispiel wer die entstandenen Stornogebühren zahlen muss.

Absagen, aber kein wirtschaftlicher Schaden

Bereits am vergangenen Wochenende - an dem das Beherbergungsverbot in Kraft trat - habe es ein "mächtiges Durcheinander" gegeben, sagte Piszczan. Neben vielen Nachfragen habe es auch Absagen gegeben. Für die Hoteliers seien die spontanen Absagen aber kein Problem, da es Wartelisten gebe. "Im Endeffekt wird es keinen wirtschaftlichen Schaden gegeben haben", so Piszczan. Auf anderen Inseln stellt sich das ähnlich dar. Viele Zimmer könnten direkt neu gebucht werden, sagte auch Baltrums Bürgermeister Harm Olchers (parteilos).

