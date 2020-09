Stand: 23.09.2020 21:07 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Beekhuis-Chats: Hacker zu Jugendstrafe verurteilt

Ein 22 Jahre alter Hacker, der unter anderem Chats des Landtagsabgeordneten Jochen Beekhuis aus Großefehn (Landkreis Aurich) veröffentlicht haben soll, ist zu einer Jugendstrafe verurteilt worden. Wie ein Gerichtssprecher NDR 1 Niedersachsen mitteilte, wurde die neunmonatige Freiheitsstrafe für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Das Gericht in Alsfeld (Hessen) sah es als erwiesen an, dass der junge Mann in 73 Fällen Daten von Menschen ausgespäht, verändert und ins Netz gestellt hat. Zudem habe er Daten gefälscht. Der Mann ist außerdem wegen Datenhehlerei und des Verstoßes gegen das Datenschutzgesetz verurteilt worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Ob zu den nachgewiesenen Fällen auch die veröffentlichen mutmaßlichen Facebook-Chats des Landtagsabgeordneten Jochen Beekhuis gehören, ist unklar. Die Chats hatten zum Ausschluss des Großefehntjers aus der SPD und aus der Landtagsfraktion geführt. Er soll darin sexistische und schwulenfeindlichen Aussagen gemacht haben. Beekhuis wehrte sich monatelang juristisch gegen die Vorwürfe.

