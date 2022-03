Bauunternehmer organisiert Ferienwohnungen für Geflüchtete Stand: 08.03.2022 06:53 Uhr Ein Bauunternehmer aus Friedeburg im Landkreis Wittmund sorgt dafür, dass Geflüchtete aus der Ukraine in Ferienwohnungen und privat bei Familien unterkommen.

Egon Böhling möchte den Menschen einen Aufenthalt in Sammelunterkünften ersparen. Die Strapazen ihrer Flucht seien schlimm genug, sagte Böhling dem NDR in Niedersachsen. Umso wichtiger sei ein Stück Geborgenheit. Zusammen mit weiteren privaten Vermieterinnen und Vermietern stellt der Friedeburger Unterkünfte zur Verfügung - darunter Häuser, Ferienwohnungen und Privatzimmer.

Weitere Informationen Russland-Ukraine-Krieg: Heute neuer Anlauf für Evakuierungen In der Nacht gingen die Kämpfe weiter. Nach russischen Angaben könnte es aber am Vormittag in fünf Städten eine Feuerpause geben. Die News im Überblick. mehr

Ankunft am Mittwoch erwartet

Die Hilfsbereitschaft sei enorm gewesen, sagte Böhling. Innerhalb weniger Stunden habe er feste Zusagen von Bekannten bekommen. Auch ein Bus habe schnell organisiert werden können. Rund 60 Mütter und Kinder will Böhling an der polnischen Grenze abholen. Läuft alles nach Plan, sollen sie am Mittwoch in Niedersachsen ankommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.03.2022 | 07:30 Uhr