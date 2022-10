Stand: 07.10.2022 15:42 Uhr Baut die Meyer Werft das Schiff "Global Dream" weiter?

Das Kreuzfahrtschiff "Global Dream" der insolventen MV-Werften könnte unter Umständen von der Papenburger Meyer Werft fertig gebaut werden. Als Auftraggeberin ist nach Informationen des NDR in Niedersachsen die Disney Cruise Line im Gespräch. Für das Unternehmen hat Meyer bereits drei Schiffe gebaut. Wie weit die Pläne schon sein könnten, sei unklar, so ein Werftsprecher am Freitag. Grundsätzlich sei man ein möglicher und fähiger Partner, um das Schiff in Wismar fertigzustellen. Man komme aber natürlich erst dann ins Spiel, wenn es einen Käufer gebe. Details oder mögliche Kunden könne man nicht kommentieren.

Weitere Informationen Fährt die "Global Dream" bald mit Mickey Mouse? Das Kreuzfahrtschiff der Pleite-gegangenen MV-Werften, die "Global Dream", soll in die USA verkauft werden. Die Informationen dazu verdichten sich. mehr

