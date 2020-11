Stand: 12.11.2018 20:40 Uhr Baut Emder VW-Werk den neuen Elektro-Kleinwagen?

Mit Milliardeninvestitionen will Volkswagen in den kommenden Jahren Dutzende neue Modelle mit Elektromotor auf den Markt bringen. Nun sind Details zum Zeitplan von VW bekannt geworden: Nach dem Start seiner vollelektrischen ID-Modellfamilie im Jahr 2019 will der Autobauer demnach zusätzlich einen weiteren elektrischen Kleinwagen zum Preis von unter 20.000 Euro auf den Markt bringen. Dies berichten die Nachrichtenagentur dpa und Reuters unter Berufung auf gut informierte Kreise. Als Standort für den Elekto-Kleinwagen sei Emden vorgesehen, heißt es. Die Markteinführung des Modells sei demnach frühestens für 2022 geplant. VW plane damit dem US-Elektroautobauer Tesla Konkurrenz zu machen, der mit dem Model 3 in den Massenmarkt drängt.

Entscheidung am Freitag?

Anfang November war bekannt geworden, dass Volkswagen eine Neuausrichtung des Werkes in Emden plant. Demnach soll in der ostfriesischen Stadt ab dem Jahr 2022 kein VW-Passat mehr vom Band rollen. Stattdessen plant der Konzern offenbar in Emden einen Standort für Elektroautos. Volkswagen hat sich zu den Berichten bislang nicht konkret geäußert. Stattdessen wurde auf eine Aufsichtsratsitzung an diesem Freitag verwiesen. Laut Medienberichten soll dabei der Umbau der VW-Werke in Emden und Hannover zu E-Auto-Fabriken beschlossen werden. Zudem sollen die dafür nötigen Investitionen festgelegt werden.

