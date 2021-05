Stand: 28.05.2021 17:38 Uhr Baum fällt auf fahrendes Auto - Frau schwer verletzt

In Hammah (Landkreis Stade) ist ein Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die 25 Jahre alte Fahrerin des Wagens dabei schwer verletzt. Sie konnte sich selbst aus dem Auto befreien, Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Warum der Baum am Morgen unvermittelt auf das Auto fiel, war zunächst unklar. Die Straße wurde wegen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen vorübergehend gesperrt. Feuerwehrleute zersägten den Baum, ein Landwirt brachte das Holz mit einem Trecker weg.

