Bauernproteste in Niedersachsen: Hier sind heute Aktionen geplant Stand: 11.01.2024 06:29 Uhr Seit Montag protestieren Landwirte in Niedersachsen gegen Sparpläne der Bundesregierung. Heute sind weitere Aktionen rund um eine große Kundgebung in Hannover geplant.

Das Landvolk Niedersachsen hat zahlreiche Sternfahrten in die Landeshauptstadt angekündigt. An vier Standorten sind Sammelpunkte für Schlepper und Trecker eingerichtet, unter anderem an der B6, der B65 und der L190. Gegen 11.30 Uhr ist eine große Kundgebung auf dem Platz der Göttinger Sieben vor dem Niedersächsischen Landtag in Hannover geplant. Zu der Versammlung wurden mehrere Politikerinnen und Politiker aus dem Bundestag eingeladen, darunter der Vorsitzende der FDP-Fraktion Christian Dürr, der stellvertretende SPD-Vorsitzende Matthias Miersch sowie Grünen-Politikerin Swantje Michaelsen. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen sich auf größere Einschränkungen im Straßenverkehr einstellen.

Landkreise schließen sich Großdemo an

Mehrere Landkreise in Niedersachsen haben ihre Beteiligung an der Großdemonstration in der Landeshauptstadt angekündigt. In Gifhorn und Braunschweig soll es heute eine Schlepperfahrt über Wolfsburg nach Hannover geben. Auch Landwirte aus der Lüneburger Heide wollen sich an der Demonstration und Kundgebung in Hannover beteiligen. Aus Celle soll sich gegen 6.30 Uhr ein Treckerkonvoi über die B3 nach Hannover auf den Weg machen.

Regionale Aktionen geplant

Regional kann es weitere Aktionen der Bauern geben. Im Landkreis Osnabrück hat der Ortsverband des Landvolks zu Protestaktionen in Glandorf aufgerufen, berichtete die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ). Demnach wollen Landwirte mit ihren Treckern den "großen Glandorfer Kreisel" blockieren. Auch in Belm und Wallenhorst soll es Protestaktionen geben. In Badbergen ist zudem eine Treckerfahrt geplant, heißt es. Sobald es konkrete Informationen über weitere betroffene Straßen in Niedersachsen gibt, werden wir auf dieser Seite darüber informieren.

Bundesregierung will Kürzungen teilweise zurücknehmen

Im Zuge der Aktionswoche gegen die Sparpläne der Ampelregierung blockieren Landwirte mit ihren Traktoren immer wieder Straßen und Autobahnauffahrten in Niedersachsen. Vergangene Woche hatte die Bundesregierung angekündigt, die Sparpläne bei den Subventionen für Landwirte teilweise zurücknehmen zu wollen. Dem niedersächsischen Landvolk geht das aber nicht weit genug. Man wolle an den Protestaktionen festhalten.

