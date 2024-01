Bauernproteste am JadeWeserPort: Lage entspannt sich Stand: 30.01.2024 13:06 Uhr Den zweiten Tag in Folge haben Landwirte mit ihren Treckern Zufahrtswege am JadeWeserPort in Wilhelmshaven blockiert. Mittlerweile stehen die Zeichen auf Entspannung - Lkw werden durchgelassen.

Rund 40 Trecker standen am Vormittag noch an den Zufahrten des JadeWeserPorts (JWP), wie die Polizei mitteilte. Man sei in einem "kooperativen Austausch" mit den Fahrzeugführern, hieß es. Seit etwa 9.30 Uhr habe sich die Verkehrssituation insbesondere an den Kreisverkehren beruhigt. Landwirte hatten diese am frühen Morgen mit ihren Treckern zum Teil erneut blockiert. Bereits am Montag war es am JWP zu mehreren Blockadeaktionen gekommen. In der Folge musste zeitweise die A29 zwischen Hafen und Voslapp für mehrere Stunden gesperrt werden.

Blockade am JWP - Oberbürgermeister vermittelt

Wilhelmshavens Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) äußerte zwar Verständnis für die Landwirte. Er betonte aber auch, dass es nicht zur Methode werden dürfe, dass Menschen, die für oder gegen etwas sind, Straßenblockaden organisieren. Der Oberbürgermeister hat versucht zu vermitteln und mit Polizei und Landwirten gesprochen. Auch heute war Feist vor Ort. Marc Oliver Hauswald, Geschäftsführer der JWP Marketing GmbH, lobte das Engagement von Feist. Dass der OB sich einschalte, helfe sehr, so Hauswald. Der Betrieb im Hafen laufe weiter, wenn auch eingeschränkt.

Aktionen wohl von einzelnen Landwirten organisiert

Die Proteste hatten am Montagmorgen am JWP begonnen. Wegen der Blockade konnten Lastwagen das Gelände des JadeWeserPorts zunächst bis etwa 16 Uhr weder befahren noch verlassen. Am Montagabend folgten weitere kurzzeitige Blockadeaktionen an Kreisverkehren und an der Zufahrt zum Industriegebiet. Laut Polizei haben sich über den Tag bis zu 100 Fahrzeuge an den Protesten beteiligt. Auch in Bremerhaven und am Hamburger Hafen kam es zu entsprechenden Blockaden. Die Aktionen sind nicht vom Landvolk oder anderen Organisationen initiiert, sondern gehen von einzelnen Landwirten aus.

Protest richtet sich gegen Agrarpolitik des Bundes

Bundesweit hatte es zuletzt zahlreiche Protestaktionen der Landwirte gegeben, unter anderem weil die Bundesregierung Agrardiesel nicht länger subventionieren und die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge beenden wollte. Inzwischen hat die Bundesregierung einen Teil der Entscheidungen rückgängig gemacht. Die Bauern wollen ihre Proteste dennoch fortsetzen.

