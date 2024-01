Bauernproteste: Landwirte blockieren weiter JadeWeserPort Stand: 30.01.2024 07:50 Uhr Am JadeWeserPort in Wilhelmshaven versperren Landwirte mit ihren Traktoren immer noch Zufahrtswege des Terminals. Die Blockade hatte bereits gestern Auswirkungen auf den Verkehr auf der A29.

Heute Morgen standen rund 30 Traktoren an den Zufahrten des JadeWeserPorts (JWP), so die Polizei. Das zieht Verkehrsprobleme nach sich. Und diese könnten vorerst anhalten: Landwirte planen auch in den kommenden Tagen Aktionen am Hafen. Am Montagmorgen hatten sich etwa 40 Traktoren am JWP und am Kreisverkehr an der A29 in Stellung gebracht, die Autobahn musste zwischen Hafen und Voslapp mehrere Stunden gesperrt werden. In Bremerhaven hatte sich ein weiterer Protest am Hafen in der Nacht aufgelöst. Am Hamburger Hafen läuft er noch. Die Aktionen sind nicht vom Landvolk oder anderen Organisationen initiiert, sondern gehen von einzelnen Landwirten aus.

Videos 1 Min Bauernprotest in Wilhelmshaven: JadeWeserPort blockiert Die Demonstration richtete sich vor allem gegen den Import von subventionierten Konkurrenzprodukten aus anderen Ländern. 1 Min

Betriebsabläufe massiv beeinträchtigt

Wegen der Blockade konnten Lastwagen das Gelände des JadeWeserPorts am Montag weder befahren noch verlassen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien nur zu Fuß auf das Gelände gekommen. Deshalb sei ein Shuttleservice eingerichtet worden, sagte Steffen Leuthold, Sprecher des Hafenbetreibers Eurogate, dem NDR Niedersachsen. Drei Schiffe, die in der Nacht zu Montag in den Hafen eingelaufen waren, hätten abgefertigt werden können. Die Betriebsabläufe im Güterverkehrszentrum seien aber massiv gestört gewesen, hieß es.

Protest richtet sich gegen Agrarpolitik des Bundes

Bundesweit hatte es zuletzt zahlreiche Protestaktionen der Landwirte gegeben, unter anderem weil die Bundesregierung Agrardiesel nicht länger subventionieren und die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge beenden wollte. Inzwischen hat die Bundesregierung einen Teil der Entscheidungen rückgängig gemacht. Die Bauern wollen ihre Proteste dennoch fortsetzen.

