Bauernproteste: Hier wollen Landwirte heute Straßen blockieren Stand: 08.01.2024 00:01 Uhr Wegen der Sparpläne der Bundesregierung haben Bauernverbände bundesweit zu Protesten ausgerufen. In Niedersachsen werden heute Tausende Landwirte mit ihren Treckern auf den Straßen erwartet.

Die Polizeistellen in Niedersachsen warnen Verkehrsteilnehmer vor größeren Einschränkungen im Straßenverkehr. Das Ausmaß des Protestgeschehens werde regional sehr unterschiedlich ausfallen, hieß es. Laut Polizei ist mit Kundgebungen, Schleichfahrten und kurzfristigen Straßenblockaden zu rechnen, mehr als 100 Aktionen sind inzwischen angekündigt. Am Freitag hatten sich Landwirte als "Warm-Up für Montag" mit eingeschaltetem Rundumlicht auf den Autobahnbrücken entlang der A1 und der A39 zwischen Bremen, Hamburg und Lüneburg positioniert, wie die Autobahnpolizei dem NDR Niedersachsen mitteilte. NDR.de hat eine Übersicht der Landkreise zusammengestellt, in denen es am Montag voraussichtlich zu Einschränkungen durch die Proteste kommen wird. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Bauernproteste im Nordwesten angekündigt

Landkreis Aurich:

In Aurich ist am Montag ein Demonstrationszug durchs Stadtzentrum angemeldet. Im Zeitraum von 6 bis 18 Uhr ist eine Versammlung angekündigt.

ist am Montag ein Demonstrationszug durchs Stadtzentrum angemeldet. Im Zeitraum von 6 bis 18 Uhr ist eine Versammlung angekündigt. In Wiesmoor ist eine Versammlung von Landwirten mit Traktoren und weiteren Fahrzeugen von Montag ab 6 Uhr bis Dienstagmorgen auf der Hauptstraße angekündigt.

ist eine Versammlung von Landwirten mit Traktoren und weiteren Fahrzeugen von Montag ab 6 Uhr bis Dienstagmorgen auf der Hauptstraße angekündigt. Auch in der Gemeinde Südbrookmerland werden ein Demonstrationszug und eine Versammlung von 6 bis 12 Uhr erwartet.

Bremen:

Bremen ist das Ziel einer Sternfahrt. Nach Einschätzung der Polizei könnten sich bis zu 2.000 Fahrzeuge auf den Weg in die Hansestadt machen.

Landkreis Cloppenburg:

In Cloppenburg wird eine Sternfahrt sowie eine Kundgebung mit rund 300 Treckern auf dem Marktplatz erwartet.

wird eine Sternfahrt sowie eine Kundgebung mit rund 300 Treckern auf dem Marktplatz erwartet. In Lastrup haben Bauernverbände eine Kundgebung auf der B213 angekündigt.

Landkreise Cuxhaven und Wesermarsch:

In Cuxhaven sind Sternfahrten nach Stade und Bremen sowie Schleichfahrten im Stadtgebiet angekündigt.

sind Sternfahrten nach Stade und Bremen sowie Schleichfahrten im Stadtgebiet angekündigt. Landwirte aus der Region haben zudem eine Blockade des Wesertunnels auf der B437 angekündigt.

Landkreis Diepholz:

In Borstel ist eine Schleichfahrt über die B214 nach Wehrbleck geplant.

ist eine Schleichfahrt über die B214 nach Wehrbleck geplant. Von der Stadt Diepholz ist eine Schleichfahrt über die B51/B214 nach Rehden angekündigt.

ist eine Schleichfahrt über die B51/B214 nach Rehden angekündigt. Von Drentwede aus soll eine Schleichfahrt über die B51 nach Drebber führen.

aus soll eine Schleichfahrt über die B51 nach Drebber führen. Über die B61 ist eine Schleichfahrt von Kirchdorf über Sulingen nach Neuenkirchen angekündigt.

über Sulingen nach Neuenkirchen angekündigt. In Neuenkirchen soll eine Schleichfahrt über die B61 nach Sulingen und zurück führen.

soll eine Schleichfahrt über die B61 nach Sulingen und zurück führen. Von Sulingen geht es für die Trecker auf der B214 nach Borsten.

geht es für die Trecker auf der B214 nach Borsten. Von Rehden ist eine Schleichfahrt über die B14/B239 nach Wetschen und Wagenfeld geplant.

Landkreis Oldenburg:

In Hatten beginnt bereits am Sonntagabend eine Schleichfahrt nach Berlin.

beginnt bereits am Sonntagabend eine Schleichfahrt nach Berlin. Von Wildeshausen ist eine Schleichfahrt durch den ganzen Landkreis geplant.

Landkreis Emden:

In Emden wollen Landwirte die Stadt von drei Seiten aus mit Hunderten Treckern blockieren.

Landkreis Leer:

In Leer ist eine zweitägige Blockade der Jan-Berghaus-Brücke geplant.

Bauernverbände rufen zu Protesten auch im Nordosten auf

Landkreise Lüneburg, Heidekreis und Stade:

Für den Heidekreis hat der Kreisverband des Landvolks Niedersachsen Schleichfahrten auf den Brücken sowie entlang der A7 und der A27 angekündigt.

hat der Kreisverband des Landvolks Niedersachsen Schleichfahrten auf den Brücken sowie entlang der A7 und der A27 angekündigt. Die Polizei Lüneburg bittet die Protestteilnehmerinnen und -teilnehmer im Landkreis, die Anschlussstellen der Autobahnen frei zu halten.

bittet die Protestteilnehmerinnen und -teilnehmer im Landkreis, die Anschlussstellen der Autobahnen frei zu halten. Im Seevetal werden rund fünf Trecker-Kolonnen erwartet, die zu einer Kundgebung Richtung Hamburg unterwegs sein werden.

werden rund fünf Trecker-Kolonnen erwartet, die zu einer Kundgebung Richtung Hamburg unterwegs sein werden. Im Kreis Stade wollen die Bauern nach NDR Informationen unter anderem die Fähre Wischhafen-Glücksstadt und Autobahnauffahrt entlang der A26 blockieren und den Verkehr auf der B73 stilllegen.

Trecker-Demos im Westen

Landkreis Osnabrück:

In Osnabrück haben mehrere Bauernverbände eine Kundgebung für 10 Uhr vor dem Rathaus angekündigt. Anschließend ist ein Treckerkorso über den Osnabrücker Wallring geplant. Die Stadt geht bislang von rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus.

haben mehrere Bauernverbände eine Kundgebung für 10 Uhr vor dem Rathaus angekündigt. Anschließend ist ein Treckerkorso über den Osnabrücker Wallring geplant. Die Stadt geht bislang von rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. In Melle ist zudem eine Lichterfahrt mit rund 100 Treckern am frühen Abend angekündigt.

Landkreise Emsland und Grafschaft-Bentheim:

Für die beiden Landkreise Emsland und Grafschaft-Bentheim sind bislang keine zentrale Kundgebungen angekündigt. Es sollen jedoch etwa 1.500 Landwirte mit ihren Treckern und anderen Fahrzuegen die wichtigsten Hauptstraßen blockieren.

Bauern-Demos rund um Hannover

Landkreis Celle:

Die Polizeiinspektion Celle rechnet nach eigenen Angaben durch die Proteste mit erheblichen Verkehrsbehinderungen im Landkreis.

Region Hannover:

Die Stadt Hannover und die Region sollen voraussichtlich die ganze Woche von Protestaktionen betroffen sein. Am Montag sind mehrere Kundgebungen, Schleichfahrten und Straßenblockaden geplant. Für Donnerstag ist eine Schlepper-Demo mit Kundgebung in der Stadt angekündigt, außerdem wird es laut des Landvolks eine Sternfahrt der Landwirte in die Landeshauptstadt geben.

Proteste der Landwirte im Osten und Südosten Niedersachsens

Braunschweig:

In Braunschweig soll um 11 Uhr ein Treckerkorso in Richtung Innenstadt fahren, wo um 13 Uhr eine Kundgebung geplant ist. Etwa 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet. Die Polizei rechnet mit erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Landkreis Gifhorn:

In Gifhorn startet um 6 Uhr eine Sternfahrt mit Schleppern und Handwerksbetrieben. Anschließend sollen die Trecker zur Kundgebung nach Braunschweig fahren, wie das Landvolk mitteilte. Vor allem auf der B4 kann es dann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Landkreis Northeim

Im Landkreis Northeim wollen die Landwirte von 5 bis 8 Uhr die Autobahnzufahrten zur A7 blockieren. Um 9 Uhr wollen die Bauern mit ihren Maschinen zum Schützenplatz in Northeim fahren. Dort soll es um 9.30 Uhr eine Kundgebung geben. Von 10 bis 11 Uhr hat das Landvolk Northeim-Osterode eine "Rundfahrt durch die Stadt" angekündigt.

Landkreis Göttingen:

In Göttingen ist eine zentrale Kundgebung geplant, anschließend kündigte das Landvolk einen Treckerkorso an. Dieser soll auch ein Stück weit auf die A7 Richtung Süden führen.

Landkreis Goslar:



Auch in Goslar und der Region rechnet die Polizei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Bundesregierung will Kürzungen teilweise zurücknehmen

Die Bundesregierung verkündete am Donnerstagnachmittag, die geplanten Sparpläne bei den Subventionen für Landwirte teilweise zurücknehmen zu wollen. Dem niedersächsischen Landvolk geht das aber nicht weit genug. Man wolle an den Protestaktionen festhalten.

