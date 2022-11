Stand: 09.11.2022 06:09 Uhr Bauernhof im Landkreis Aurich von Feuer zerstört

Die Feuerwehr hat am Dienstag in der Gemeinde Dornum im Landkreis Aurich nicht verhindern können, dass ein landwirtschaftliches Gebäude bis auf die Grundmauern niederbrannte. Laut dem Kreisfeuerwehrverband Aurich waren die Einsatzkräfte am Nachmittag eigentlich zu einem Zimmerbrand gerufen worden, beim Eintreffen hatte sich das Feuer aber schon auf den ehemaligen Stallbereich des Bauernhofes ausgebreitet. Da unklar war, ob sich Personen im Gebäude befanden, wurden vorsorglich ein Rettungswagen sowie ein Notarzt alarmiert. Schnell konnte der Einsatzleiter Entwarnung geben: Das landwirtschaftliche Gebäude, welches als Urlaubsdomizil genutzt wird, war leer. Weil der Strom nicht separat für das brennende Haus abgeschaltet werden konnte, wurde die Hauptleitung für circa 90 Minuten vom Netz getrennt. Die Bewohner des Ortsteils Nesse waren ohne Strom. Brandursache und Schadenhöhe sind noch nicht klar.

