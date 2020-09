Stand: 25.09.2020 10:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bauernhof brennt bis auf Grundmauern nieder

In Ovelgönne ist in der Nacht zu Freitag ein leer stehender Hof bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Menschen waren bei dem Feuer im Ortsteil Oldenbrok nicht in Gefahr. Die Brandursache ist unklar. Nach Angaben der Feuerwehr ist es seit Jahresanfang bereits der dritte Großbrand in dem Straßendorf in der Wesermarsch.

VIDEO: Bauernhaus in Ovelgönne brennt nieder (1 Min)

