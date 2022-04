Stand: 13.04.2022 15:46 Uhr Bauernhaus in Garrel brennt ab - rund 500.000 Euro Schaden

In Garrel (Landkreis Cloppenburg) ist am Mittwoch ein Bauernhaus komplett niedergebrannt. Der Schaden wird auf eine halbe Million Euro geschätzt. Laut Polizei wurde am frühen Morgen eine 55-Jährige in dem Haus von Brandgeräuschen geweckt. Sie weckte demnach die 83-jährige Besitzerin, anschließend flohen beide aus dem Gebäude. Beim nebenan wohnenden Sohn der Besitzerin verständigten die Frauen die Feuerwehr. Die rund 80 Einsatzkräfte konnten ein Ausdehnen des Feuers auf einen nahe liegenden Stall verhindern. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Was das Feuer ausgelöst hat, ist bislang noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.04.2022 | 06:30 Uhr