Stand: 22.10.2021 14:25 Uhr Bauern rechnen mit guter Qualität bei Grünkohl-Ernte

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen rechnet mit guter Grünkohl-Qualität in der anlaufenden Erntesaison. Das Wintergemüse habe sich in diesem Jahr dank milder Witterung gut entwickelt, teilte die Landwirtschaftskammer am Freitag in Oldenburg mit. In einigen Regionen habe der Kohl allerdings auch in diesem Jahr zusätzlich beregnet werden müssen. Bei der Erntemenge ist Niedersachsen bundesweiter Spitzenreiter. Laut Statistischem Bundesamt haben im vergangenen Jahr 201 niedersächsische Betriebe auf insgesamt 519,4 Hektar Grünkohl angebaut. Die Erntemenge lag bei 8.694,7 Tonnen.

