Stand: 29.01.2024 08:17 Uhr Bauern blockieren JadeWeserPort in Wilhelmshaven

Im Nordwesten laufen seit dem frühen Morgen Proteste von Landwirten. Etwa 20 Bauern blockieren in Wilhelmshaven mit Traktoren die Zufahrt zum JadeWeserPort und die entsprechende Ausfahrt der A29. Die Autobahn ist dort in beide Richtungen gesperrt. Weitere 20 Landwirte fahren laut Polizei in einem Trecker-Konvoi durch das nördliche Stadtgebiet Oldenburgs. Die Polizei vermutet, dass sich die Bauern Demonstrationen anschließen wollen, die heute in Hamburg geplant sind. Zwischenfälle gab es demnach bisher nicht. Bundesweit hatte es zuletzt zahlreiche Protestaktionen der Landwirte gegeben, weil die Bundesregierung Agrardiesel nicht länger subventionieren und die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge beenden wollte.

