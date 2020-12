Bauern beenden Aldi-Blockade: Offenbar über Butterpreis geeinigt Stand: 30.12.2020 06:40 Uhr Seit Sonntag blockierten Landwirte mit Treckern ein Aldi-Lager in Hesel (Landkreis Leer). Am späten Dienstagabend zogen sie ab. Offenbar gibt es einen Kompromiss.

Das Unternehmen habe zugesagt, Anfang Januar ein Gespräch mit den Landwirten sowie mit Vertretern des Lebensmitteleinzelhandels und der Politik zu führen. Auch die drastische Absenkung des umstrittenen Butterpreises sei vom Tisch, teilte der Verhandlungsführer der Bauern am Dienstag dem NDR in Niedersachsen mit. Die Blockade sei deshalb zunächst gelockert worden: Lastwagen mit Frischwaren wie Obst, Fleisch und Gemüse konnten wieder vom Aldi-Gelände in Hesel abfahren. Am späten Abend teilte dann die Polizei mit, dass die Landwirte ihre Blockade mit Hunderten Traktoren beendet haben: "Gegen 22.40 Uhr sind die Traktoren abgefahren."

Landwirte: Es geht um die Existenz

Dem Sprecher der Bewegung "Land schafft Verbindung", Anthony Lee, zufolge hatte Aldi Nord ursprünglich vor, den Preis für Butter um bis zu 60 Cent pro Kilogramm zu senken. Üblich sei zum Jahresende jedoch nur eine Senkung um 10 bis 20 Cent - und die werde jetzt wohl auch so kommen, sagte Lee NDR 1 Niedersachsen. Für den Fall, dass es tatsächlich entsprechende Verträge gibt, kündigte er ein Ende der Blockaden an. "Dann verzeichnen wir das als Erfolg und werden uns Stück für Stück zurückziehen." Für betroffene Landwirte gehe es um die blanke Existenz, hatte der Sprecher zuvor gemahnt: Schon jetzt könnten manche das Futter für ihre Tiere nicht mehr bezahlen.

Aldi-Sprecherin: Alle Beteiligten sind gefragt

"Wir verstehen die Landwirte, aber wir sind nicht alleine in der Lage, das gesamte Problem zu lösen", sagte Serra Schlesinger, Sprecherin von Aldi-Nord, am Dienstag. Gespräche mit allen Beteiligten seien notwendig. Das Unternehmen könne die Preise nicht mit den Landwirten direkt aushandeln: "Dazwischen stehen die Molkereien." Wenn zu viel Milch produziert werde, sei der Preis entsprechend niedrig. Dass die Butterpreise wegen der hohen Nachfrage zur Weihnachtszeit steigen und anschließend wieder sinken, sei völlig normal und in jedem Jahr dasselbe, hatte ein Aldi-Sprecher zuvor betont. "Dieses Prinzip spiegelt sich grundsätzlich auch in den Angeboten der Molkereien wider, wie sie allen Händlern um diese Jahreszeit unterbreitet werden", so der Sprecher weiter. Zu Details laufender Preisverhandlungen äußere sich das Unternehmen nicht.

Otte-Kinast: Gesprächstermin im Januar geplant

Bereits vor einigen Wochen wurde unabhängig von den aktuellen Gesprächen zwischen Landwirten und Aldi für den 13. Januar eine Videokonferenz mit Handel, Verarbeitern und Landwirten vereinbart, wie Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) mitteilte. "Dann geht es um Strategien für Gemüse, Milch und Fleisch. Ich nehme die Sorgen der Bauern ernst - aber Politik macht keine Preise", teilte die Ministerin mit. "Ich kann den Ärger und die Wut der Landwirte verstehen. Diese Energie möchte ich gerne in die richtigen Bahnen lenken. Um Lösungen zu finden, müssen alle Marktpartner an einen Tisch. Wir brauchen langfristige Strategien", forderte Otte-Kinast.

Aktionen in mehreren Landkreisen

Die Proteste der Landwirte hatten sich unterdessen auf mehrere Regionen ausgeweitet. In Salzgitter und Weyhe (Landkreis Diepholz) gab es Aktionen, ebenso in Rinteln (Landkreis Schaumburg), wo die Bauern ihre Blockade am Dienstagabend auflösen wollten. Vor der Aldi-Filiale in Himmelpforten (Landkreis Stade) legten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen großen Misthaufen ab. Die Polizei sprach von etwa zehn Kubikmeter Mist und leitete Ermittlungen wegen einer Ordnungswidrigkeit im Bereich Abfallbeseitigung ein. Der Misthaufen ist mittlerweile beseitigt.

