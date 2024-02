Stand: 03.02.2024 11:03 Uhr Bauern-Protest in Bremerhaven eskaliert - Polizei ermittelt

In Bremerhaven sind Proteste von Landwirten gegen die Politik der Bundesregierung am Freitagabend eskaliert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten sich an der Hafeneinfahrt Landwirte mit rund 70 Treckern zu einer spontanen Demonstration getroffen. Zwei Trecker versuchten demnach, eine Sperre der Polizei zu durchbrechen, sie seien gezielt auf die Beamten zugefahren. Die Polizisten konnten rechtzeitig ausweichen und blieben nach Angaben eines Sprechers unverletzt. Die Polizei ermittelt gegen die Fahrer. Erst gegen halb zwei in der Nacht war die Demo beendet. Die Zufahrt in den Überseehafen über die Wurster Straße ist seitdem wieder möglich.

