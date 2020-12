Stand: 01.12.2020 08:47 Uhr Bauer klagt: Düngeregeln nun ein Fall für BVG

Ein Landwirt aus dem Landkreis Aurich klagt vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Düngeregeln. Der Bauer wehrt sich gegen Auflagen zu Nitratwerten im Grundwasser. Obwohl sein Grünland-Betrieb in Großefehn nicht in mit Nitrat belastetem Gebiet liegt, darf er nicht so viel düngen, wie er es für nötig hält. Der Landwirt will erreichen, dass das Bundesverfassungsgericht die Regeln auf den Prüfstand stellt und Bund und Länder anweist, nachzubessern.

