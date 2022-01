Stand: 31.01.2022 11:13 Uhr Bauarbeiter in Oldenburg erhalten Corona-Prämie

Bauarbeiter in Oldenburg erhalten in diesem Monat eine Corona-Prämie von 500 Euro. Das teilte die Gewerkschaft IG Bau Nordwest-Niedersachsen mit. Die steuerfreie Sonderzahlung komme mit der Januar-Abrechnung aufs Konto. Anspruch habe, wer selbst in der Gewerkschaft sei und in einer Firma arbeite, die einem Arbeitgeberverband angehöre. Das Bauhauptgewerbe in Oldenburg beschäftigt zurzeit rund 1.830 Menschen. Das geht aus Zahlen der Arbeitsagentur hervor.

