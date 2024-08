Stand: 22.08.2024 07:20 Uhr Bauarbeiter finden in Verden Flasche mit rätselhaftem Inhalt

Einen kuriosen Fund haben Bauarbeiter auf einer Baustelle in Verden gemacht. Sie gruben am Dienstag bei Tiefbauarbeiten eine Flasche aus, aus der eine unbekannte Flüssigkeit auslief. Nach Angaben der Polizei klagten die drei Männer kurz darauf über Kopfschmerzen und Übelkeit. Ein Gefahrgutberater untersuchte die Flüssigkeit daraufhin. Laut Polizei konnte er allerdings ausschließen, dass die mineralölhaltige Substanz eine Gefahr für Menschen und Umwelt darstellt. Die drei Bauarbeiter seien vorsorglich in ein Krankenhaus gekommen. Die Flasche ist laut Polizei vom Landkreis Verden entsorgt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.08.2024 | 07:30 Uhr