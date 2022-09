Stand: 30.09.2022 07:25 Uhr Bauarbeiten auf der A28 bei Oldenburg verzögern sich

Auto- und Lkw-Fahrer müssen in Oldenburg weiterhin mehr Zeit einplanen und lange Umwege fahren. Denn die Bauarbeiten auf der A28 westlich von Oldenburg verzögern sich. Zwischen der Anschlussstelle Wechloy und dem Autobahndreieck Oldenburg-West seien unvorhergesehene Schäden aufgetreten, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Der Zeitplan, den Bereich am Westkreuz bis Ende September zu sanieren, könne daher nicht eingehalten werden. Der Bauabschnitt könne voraussichtlich erst Ende des Jahres vollständig freigegeben werden, hieß es. Auf der A28 werden in dem Bereich seit März die Fahrbahndecke und die darunterliegenden Trag- und Frostschutzschichten komplett aufgenommen und erneuert. Darüber hinaus werden die Entwässerungsanlagen instand gesetzt und die Leitplanken und Schilder erneuert.

