Bassum: Feuer vernichtet Kornernte

Zu einem schwierigen Einsatz ist die Feuerwehr in Bassum (Landkreis Diepholz) am Sonnabend gerufen worden. Im Ortsteil Albringhausen war ein Kornfeld in Brand geraten. Starker Wind trieb die Flammen immer weiter, sagte Stadtbrandmeister Theo Garrelts. Die Feuerwehr habe große Probleme gehabt, die Ausbreitung zu stoppen. 130 bis 140 Kräfte seien im Einsatz gewesen, die örtlichen Landwirte hätten die Feuerwehr unterstützt. Am Ende brannten laut Garrelts etwa 25 Hektar. Das Feld war noch nicht abgeerntet - die Ernte wurde vernichtet.

Bassum: Feuer zerstört Getreideernte 27.07.2019 14:30 Uhr Im Landkreis Diepholz ist am Sonnabend ein Feuer auf einem Getreidefeld ausgebrochen. Insgesamt brannte eine Fläche von 25 Hektar.







Feuerwehrleute unter besonderer Belastung

Für die Feuerwehr sind Löscheinsätze derzeit extrem belastend. Die Hitze macht die Arbeit im Schutzanzug bereits außerordentlich anstrengend - hinzu kommt das Feuer, das die Luft zusätzlich aufheizt. Bei Flächenbränden auf Feldern können sie zudem meist keinen Schatten aufsuchen. "Da gehen einige schon an ihre Grenzen", sagte Garrelts. Die Einsatzkräfte würden ausreichend mit Getränken versorgt.

Trockene Hitze ist brandgefährlich

Durch die hohen Temperaturen und die Trockenheit ist die Gefahr von Feuer auf Feldern momentan sehr hoch - außerdem laufen Erntearbeiten. "Ein kleiner Funke, ausgelöst vielleicht durch eine Maschine, führt dann schon zu solchen Flächenbränden, wie wir sie im Moment haben", sagte Garrelts.

Ebenso hoch ist die Gefahr von Waldbränden. In Bassum galt am Sonnabend laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die zweithöchste Gefahrenstufe 4, in einigen Regionen gar die höchste Stufe 5.

