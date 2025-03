Stand: 20.03.2025 10:07 Uhr Bassum: Drei junge Männer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

In Bassum (Landkreis Diepholz) sind bei einem Verkehrsunfall vier junge Männer zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 18-jährige Autofahrer in der Nacht zu Donnerstag aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und krachte gegen zwei Bäume. In dem Auto saßen außerdem noch ein 16-jähriger, ein 17-jähriger und ein 18-jähriger Mitfahrer. Zwei von ihnen seien im Fahrzeug eingeklemmt worden und hätten von der Feuerwehr befreit werden müssen, so die Polizei. Sie wurden anschließend per Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Drei Personen seien bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt worden, eine habe schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt nun, warum der Autofahrer von der Straße abgekommen ist.

VIDEO: 18-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum: Drei Schwerstverletzte (1 Min)

