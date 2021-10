Stand: 02.10.2021 10:08 Uhr Barßel: Mehrere Verletzte bei Unfall mit drei Autos

Beim Zusammenstoß dreier Autos sind am Freitag in Barßel (Landkreis Cloppenburg) zwei Personen schwer und eine weitere leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war zunächst ein 58-Jähriger mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Pkw eines 62 Jahre alten Fahrers kollidiert. Die beiden Autos wurden über die Straße geschleudert. Der Unfallverursacher landete im Graben. Er wurde eingeklemmt und musste mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Wagen des 62-Jährigen wiederum prallte gegen einen weiteren Pkw. Dessen 51-jährige Fahrerin wurde leicht und ihr 75 Jahre alter Mitfahrer schwer verletzt.

