Stand: 24.12.2020 12:50 Uhr Barßel: 68-Jähriger fährt Mann an und flüchtet

In Barßel (Landkreis Cloppenburg) hat am Mittwoch ein Autofahrer einen Hundehalter beim Gassigehen angefahren und bewusstlos auf der Straße liegen gelassen. Wie die Polizei mitteilte, wählten Passanten den Notruf, als sie den regungslosen 30-Jährigen auf einer Verbindungsstraße entdeckten. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, der Hund blieb unversehrt. Kurz darauf meldete eine Frau, dass der Unfallwagen mit einer bereits stark beschädigten Frontscheibe ein Stück weiter von der Straße abgekommen sei und einen Poller gerammt habe. Weil die Zeugin Teile des Kennzeichens abgelesen hatte, konnte die Polizei den 68 Jahre alten Fahrer des Autos ermitteln. Dieser räumte beide Unfälle ein, das beschädigte Auto hatte er bereits in eine Werkstatt gebracht. Nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft und einem Richter wurde der Führerschein des 68-Jährigen beschlagnahmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.12.2020 | 13:00 Uhr