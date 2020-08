Stand: 19.08.2020 22:07 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Barnstorf: Feuer im Moor - Auto brennt aus

In Barnstorf (Landkreis Diepholz) ist am Mittwoch ein Moorbrand ausgebrochen. Ein Autofahrer sei ins Moor gefahren, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Vermutlich sei das Moor dann durch den Katalysator in Brand geraten. Das Auto sei in Flammen aufgegangen. Etwa 500 mal 500 Meter Moor brannten den Angaben zufolge. Die Löscharbeiten gestalteten sich laut dem Sprecher schwierig: Der Brandort war demnach mit den Löschfahrzeugen nicht zu erreichen, die Einsatzkräfte konnten daher nur zu Fuß und mit Quads unterwegs sein.

Auto im Moor - Feuer bricht aus 19.08.2020 21:36 Uhr Am Mittwoch hat eine Moorfläche im Landkreis Diepholz Feuer gefangen. Laut Feuerwehr hat vermutlich der Katalysator eines Autos das Moor in Brand gesetzt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.08.2020 | 06:30 Uhr