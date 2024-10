Stand: 08.10.2024 09:20 Uhr Banküberfall in Bad Zwischenahn - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Banküberfall in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) hofft die Polizei auf Hilfe aus der Bevölkerung. Noch vor Öffnung der Bank war der unbekannte Täter am Montag gegen 8.50 Uhr in die Filiale in der Peterstraße eingedrungen. Laut Polizei bedrohte der maskierte Mann zwei Mitarbeiter mit einer Waffe und zwang sie zur Herausgabe von Bargeld. Danach habe er die Angestellten in einem kleinen Raum eingeschlossen und sei mit Beute in unbekannter Höhe geflüchtet. Die beiden Bankmitarbeiter konnten den Angaben zufolge erst eine Stunde später von Kollegen befreit werden und die Polizei rufen. Laut einer Personenbeschreibung soll der Tatverdächtige 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkelgrüne Jacke und einen dunklen Skaterhelm. Über dem Gesicht habe er eine beige-graue Maskierung getragen. Zudem soll er eine olivgrüne Tragetasche dabeigehabt haben. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise unter der Telefonnummer (0441) 790-4115 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.10.2024 | 20:00 Uhr