Banküberfall in Augustfehn bei "Aktenzeichen XY"

Rund ein Jahr nach einem Banküberfall in Augustfehn (Landkreis Ammerland) mit mehreren Tausend Euro Beute erhofft sich die Polizei durch die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" neue Hinweise. Details zu dem Fall wurden in der aktuellen Ausgabe am Mittwochabend gezeigt. Bei dem Raubüberfall hatte ein maskierter Täter mehrere Bankangestellte bedroht und die Herausgabe von Geld erpresst. Er flüchtete erst auf einem blauen Klapprad, dann mit einem weißen Fahrzeug, das vermutlich in Bremen zugelassen war. Etwa zwei Stunden vor dem Überfall hatte ein mutmaßlicher Mittäter Geld in der Bank gewechselt und sie dabei wohl ausgekundschaftet.

