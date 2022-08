Stand: 02.08.2022 13:57 Uhr Banküberfall in Achim: Polizei sucht weiter nach Täter

Nach einem Banküberfall am Montagmorgen in Achim (Landkreis Verden) ermittelt der Zentrale Kriminaldienst der Polizei in Verden. Die polizeilichen Maßnahmen in der Bank seien inzwischen abgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher. Ob es eine Spur von dem flüchtigen Täter gibt, wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Ein Zeuge hatte die Polizei über den Überfall informiert. Ein Mann mit Baseball-Kappe, dunkler Hose und dunkler Jacke hatte am Montagmorgen die Volksbank im Achimer Stadtzentrum betreten und die Angestellte dort bedroht. Die Frau gab ihm Geld, dann flüchtete der Täter. Die Suche nach ihm blieb bislang erfolglos.

