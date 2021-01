Bandscheibenskandal: Prozess gegen Arzt erneut geplatzt Stand: 08.01.2021 19:43 Uhr Der Prozess um defekte Bandscheibenprothesen und Korruptionsvorwürfe gegen einen Arzt aus dem ostfriesischen Leer muss erneut verschoben werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Die für kommenden Montag geplante Hauptverhandlung am Landgericht Aurich sei mit Blick auf den Gesundheitszustand des 56-Jährigen und die aktuelle Pandemie-Lage abgesagt worden, teilte ein Gerichtssprecher mit. Der Prozess hatte ursprünglich im November 2019 begonnen, war dann aber Anfang 2020 geplatzt, da der Mediziner wegen einer Herzerkrankung nicht verhandlungsfähig war. Das Verfahren sollte nun nach seiner Genesung von Neuem beginnen. Dem Angeklagten wird Vorteilsannahme und Bestechlichkeit in besonders schwerem Fall vorgeworfen.

Klinikum Leer entdeckt Unregelmäßigkeiten

Der entlassene Leiter der Wirbelsäulenchirurgie am Klinikum Leer steht vor Gericht, weil er für den bevorzugten Einsatz von Implantaten eines bestimmten Herstellers unerlaubt Geld kassiert haben soll. Die Unregelmäßigkeiten am Klinikum Leer waren nach dem Rückruf von defekten Implantaten des britischen Herstellers ans Licht gekommen. Die Klinikleitung hatte darauf die dienstlichen E-Mails des Arztes geprüft und war auf Provisionsrechnungen gestoßen. Darauf schalteten die Verantwortlichen die Polizei ein. Da viele der eingesetzten Implantate sich als schadhaft erwiesen, läuft vor dem Amtsgericht in Leer noch ein weiterer Prozess wegen Körperverletzung gegen den Mann.

