Stand: 19.12.2018 19:41 Uhr

Bandscheibenskandal: Ermittlungen in der Schweiz

Nach den Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" im Bandscheibenskandal in Leer ermitteln jetzt auch Schweizer Staatsanwälte. Die Behörde im Kanton Bern hat beteiligte Schweizer Ärzte im Blick - vor allem zwei Professoren. Sie saßen im wissenschaftlichen Beirat der mittlerweile insolventen Herstellerfirma Ranier Technology aus Großbritannien. Die Mediziner sollen "mutmaßlich unausgereifte" Implantate mitentwickelt haben.

Videos 01:27 NDR//Aktuell Weitere Anklagen wegen defekter Prothesen NDR//Aktuell Etliche Patienten hatten zwischen 2010 und 2014 fehlerhafte Bandscheiben-Implantate eingesetzt bekommen. Jetzt hat auch die Staatsanwaltschaft Osnabrück Anklage erhoben. Video (01:27 min)

Operationen bei 90 Patienten allein Leer

In der Folge sei es bei Patienten zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen gekommen. Die Plastikprothese war in der Wirbelsäule der Patienten buchstäblich zerbröselt. Allein in Leer mussten bei 90 Patienten die Reste der Prothese wieder herausoperiert werden. Auch in der Schweiz haben sich mittlerweile Patienten gemeldet, die ähnliches ertragen mussten.

Prothese schon im Tierversuch problematisch

Das hatte sich den Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" zufolge bereits in Tierversuchen gezeigt. Trotzdem wurde das Implantat dann bei Menschen eingesetzt. Die beiden Schweizer Professoren müssen sich über ihre Rolle im wissenschaftlichen Beirat der Herstellerfirma nun den eidgenössischen Behörden erklären.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.12.2018 | 08:00 Uhr