Ballonfahrer entdeckt Feuer in Diepholzer Moor

Ein Ballonfahrer hat aus der Höhe in einem Moorgebiet im Landkreis Diepholz einen Flächenbrand entdeckt und so womöglich Schlimmeres verhindert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Feuerwehr rückte demnach mit 60 Helfern an, um das Feuer zu löschen und weitere Brandstellen zu suchen. Über einem Waldgebiet wurde eine Drohne eingesetzt. Die Polizei im Landkreis Diepholz ermittelt zur Brandursache.

